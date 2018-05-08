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Muzların içinde 27 milyon liralık kokain yakalandı

İstanbul Ambarlı Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde piyasa değeri 27 milyon lira olan 89 kilo kokain ele geçirdi.

İHA | 08.05.2018 - 16:45..
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezinde kullanılan Gemi Takip Sistemi üzerinden tespit edilen şüpheli gemilere ilişkin bilgiler, ilgili Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine bildirildi.

Bu kapsamda izlenen Ekvator çıkışlı bir gemi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından takibe alındı. Geminin Ambarlı Limanı'na gelişini takiben Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçerek gemide bulunan ve yeşil muz yüklü olduğu beyan edilen bir konteynerde öncelikle mühür ve kapak kontrolü gerçekleştirdi.

X-RAY TARAMASINDA FARK EDİLDİ

Mühürde ve kapakta herhangi bir oynama olmamasına rağmen rotası ve yükü şüpheli bulunan konteyner, sistem üzerinden x-ray taramasına sevk edilirken, dikkatli tarama sonucunda konteynerin tavan kısmında şüpheli yoğunluk fark edildi ve detaylı olarak aranması için gerekli güvenlik önlemleri alınarak arama alanına getirildi.

Muzların içinde 27 milyon liralık kokain yakalandı

27 MİLYON DEĞERİNDE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpek 'Emely'in yardımıyla başlatılan aramada köpeğin konteynerin tavanına aşırı tepki vermesi üzerine yük boşaltıldı. Gümrük muhafaza personelince yapılan incelemede tavanın kenar kısımlarında tahribat olduğu fark edildi ve tavanda bir boşluk açıldı. Açılan boşluktan tavanda paketler olduğunun görülmesi üzerine metal plaka ve köpük tabaka söküldü. İndirilen paketlerden alınan numuneler ön analiz için uyuşturucu tespit cihazına yüklendiğinde cihaz, kokain uyarısı verdi.

Muzların içinde 27 milyon liralık kokain yakalandı

Sayım ve tartım tamamlandığında konteynerin tavanına toplamda 80 paket içerisinde 89 kilogram kokain gizlendiği ortaya çıkarıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine ele geçirilen ve piyasa değeri 27 milyon lira olan 89 kilogram kokaine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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