Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw istifa etti

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Akaryakıt fiyatlarının son yıllarda seyrettiği yükseliş trendi, LPG2li araçlara olan yönelimi de artırdı.

ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

TKDK'nin 164 milyon 706 bin euro hibe vereceği kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten tarımsal işletme projeleri için başvuru süresi uzatıldı.

Doğum sinyali geldiğinde anne ve baba adayının eli ayağının birbirine karışmasıyla evde bir şey unutulacağı ihtimaline karşı doğum çantası, doğumdan en az 2 hafta önce hazır bulundurulmalı.

Doğumdan en az iki hafta önce çantanızı hazırlayın

1 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

2 Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi 2012'de şehit olan Kadir Dadaş'ın ailesine haciz davası başlatıldı. Olayın ortaya çıkması ve tepkilerin yükselmesi üzerine belediye avukatı Gülden Ağırman özür diledi.

3 Deniz Bölükbaşı vefat etti Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

4 ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'a karşı ittifak yapma konusunda anlaştı

5 Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi Kaybolduğu 7 Mart 2014 yılından itibaren bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olan Malezya Hava Yolları'na ait uçağın, uydu görüntülerine takıldığı iddia edildi.

6 Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması Nevşin Mengü, kardeşinin 'Polis darbetti' iddialarını köşesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirmişti. Bu iddiaların yalan çıkmasının ardından açıklama yaptı: Gazetecilik hatası yaptım.