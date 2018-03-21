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Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw istifa etti

Myanmar'ın ilk sivil devlet başkanı olan Htin Kyaw görevinden ayrıldı.

AA | 21.03.2018 - 12:04..
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Devlet başkanlığının Facebook sayfasındaki açıklamada, Myanmar Lideri  Aung San Suu Çii'nin yakın dostu Htin Kyaw'ın, devlet başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi.

Myanmar Devlet Başkanı Htin Kyaw istifa etti

2016 YILINDA GÖREVE GELMİŞTİ

Açıklamada, anayasa uyarınca devlet başkanlığına 7 iş günü içinde yeni bir ismin getirileceği, o güne kadar ordunun atadığı Devlet Başkanı Yardımcısı Myint Swe'nin bu görevi yürüteceği belirtildi.

Kyaw'ın bu göreve getirilmesinin ardından Myanmar'ın fiili lideri Suu Çii, devlet başkanlığından sorumlu devlet bakanlığına atanmıştı.

Htin Kyaw, 2016 Mart ayında devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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