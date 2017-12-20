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Myanmar hükümetinden BM görevlilerine yasak

Myanmar hükümeti, ülkede devam eden askeri baskı soruşturmasını yürüten BM raportörünün, 'taraflı ve adil olmayan' yaklaşımları savıyla ülkeye girişini yasakladı.

DHA | 20.12.2017 - 16:42..
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Myanmar hükümeti, BM Özel Raportörü Yanghee Lee'nin Rohingya Eyaleti'ndeki baskı durumu soruşturmasında taraflı ve adil olmadığını öne sürdü ve  Lee'nin ülkeye girişini yasakladı.

BM İLE ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINDI

BM tarafından yayınlanan açıklamada, Myanmar hükümetinin Lee'nin ülkeye girişini yasaklama emri dışında BM ile ülkede yürüttüğü ortak çalışmaların da sona ermesine karar verdiği söylendi.

Konuyla ilgili Lee, "Myanmar hükümetinin verdiği karar karşısında üzgün ve şaşkınım. Benim direktifime karşı verilen bu medeni itaatsizlik, Rohingya Eyaleti başta olmak üzere ülkenin geri kalanında çok kötü olaylar olduğunun göstergesidir." dedi.

MYANMAR'DA İNSANİ DRAM

Ağustos ayından beri yaklaşık 650 bin Rohingya Müslüman'ı Bangladeş'e sığınmış ve yaklaşık beş aydır devam eden olayları BM ve ABD etnik temizleme olarak adlandırmıştı. Myanmar hükümeti bölgedeki askeri baskının, Rohingya Eyaleti sınırına saldıran militan gruplar sebebiyle oluştuğunu söylemiş ve yerel haberlere göre bölgedeki askeri baskı sebebiyle yaklaşık 6.500 Rohingya Müslüman'ının öldürüldüğü açıklanmıştı.

Ülkeye girişi yasaklanmadan önce ocak ayında bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Yanghee Lee, "Özellikle Arakan Eyaleti olmak üzere Myanmar hükümeti defalarca ülke genelinde insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarını reddetti. Hükümet saklayacak bir şeyi olmadığını söylüyor fakat benim direktifimle uygulanması reddedilen işbirliği, durumun tam tersini gösteriyor." dedi.

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