Myanmar lideri Suu Kyi soykırım suçundan yargılanabilir

Myanmar'ın sivil lideri Aung San Suu Kyi ile ordunun başındaki General Aung Min Hlaing, gelecekte kendilerini soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya bulabilir.





SOYKIRIM SUÇLULARI HESAP VERECEK

BM İnsan Hakları Konseyi'ne Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan yaygın ve sistematik zulümün soykırım anlamına geleceğinin dışlanmaması gerektiği belirtildi.

BM yetkilisi, BBC'ye açıklamasında "Askeri operasyonların boyutu düşünüldüğünde, bu kararların üst düzey isimler tarafından alınmış olması gerekiyor." dedi.

"Soykırım" ifadesi bugüne kadar farklı çatışmalar ve siyasi krizler için sıkça dile getirilmiş olsa da "Bütün suçlar arasında en büyük suç" olarak kabul edilen soykırımdan hüküm giyen kişi sayısı oldukça az.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.