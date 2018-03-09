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Myanmar soykırım yapmadığını iddia etti

BM, ağustos ayından itibaren Arakanlı Müslümanlara karşı artan şiddet olaylarının soykırım seviyesine ulaştığını söylerken, Myanmar yetkililerinden açıklama geldi.

AA | 09.03.2018 - 05:42..
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Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik "soykırım" ya da "etnik temizlik" yapılmadığını iddia etti.

Myanmar soykırım yapmadığını iddia etti

BM'DEN SOYKIRIM TESPİTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinin kuzeyinde sadece 150 bin Müslümanın kaldığını belirtmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ise dün yaptığı açıklamada, "Ofisim (İnsan Hakları Konseyi Ofisi), Arakan eyaletinde etnik temizliğin devam ettiğine inanıyor. Bu konseyin de farkında olduğu gibi ofisimin Arakan eyaletinde ağustos ayından bu yana soykırım eylemlerinin gerçekleştiğine dair kuvvetli kuşkuları bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Myanmar soykırım yapmadığını iddia etti

350'DEN FAZLA KÖY YAKILDI

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

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