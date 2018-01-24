Myanmar'da Arakanlılara hazırlık yapılıyor

Myanmar'da Rohingyalar olarak bilinen Arakanlı Müslümanlar Budist rahipler ile hükümet zulmünden kaçmak için Bangladeş'e sığınmışlar, kaçamayanlar ise türlü eziyet ve işkencelerle öldürülmüşlerdi.

Köyleri yakılan, evleri yıkılan Müslümanlar sığındıkları Bangladeş ile Myanmar arasında yeniden iade görüşmeleri sürerken, iki ülkenin sınırı yakınlarında Myanmar'ın toplama kampları yaptığı ortaya çıktı.

MYANMAR'IN TOPLAMA KAMPLARI

Arakanlılara vatanadaşlık vermeyen Myanmar, iade edilecek olan Arakanlıları vatandaş statüsünde ülkeye kabul etmeyecek. Bununla birlikte oluşturulan toplama kamplarına yerleştirilecek olan Arakanlı Müslümanlar adeta "Nazi Almanyası'nın" benzeri bir kampta bir araya geitirilecek.

Kamplardaki yaşam alanlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmasa da, evleri, yurtları ellerinden alınan Müslümanların hangi şartlar altında buralarda kalacağı belirsizliğini koruyor.

MYANMAR ZULMÜ

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Cox's Bazar ve Teknaff kentlerine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman derme çatma ve geçici mülteci kamplarında barınıyor.





25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bini aştığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin Myanmar hükümetinin baskıları nedeniyle net bir rakam açıklanamıyor.

Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlar, burada hayata tutunmaya çalışıyor.



