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Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

Bir barajda meydana gelen yarık nedeniyle yüzlerce köy sular altında kaldı.

İHA | 30.08.2018 - 01:30..
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Myanmar’da Muson yağmurları nedeniyle barajın hasar görmesi sonucu Bago şehrindeki köyler sular altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, köylerde yaşayan 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

63 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı tahliye edilen kişilerin 30 kamp merkezine yerleştirildiği belirtildi. Sular altında kalan köylerdeki 14 binden fazla evin zarar gördüğü, yaklaşık 63 bin kişinin ise etkilendiği ifade edildi.

Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

Taşkın nedeniyle, Myanmar’ın iki büyük şehrini birbirine bağlayan Yangon-Mandalay karayolundaki bir köprünün de zarar gördüğü öğrenildi.

Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

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