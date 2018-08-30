Myanmar’da baraj çatladı: 50 bin kişi tahliye edildi

Myanmar’da Muson yağmurları nedeniyle barajın hasar görmesi sonucu Bago şehrindeki köyler sular altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, köylerde yaşayan 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

63 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı tahliye edilen kişilerin 30 kamp merkezine yerleştirildiği belirtildi. Sular altında kalan köylerdeki 14 binden fazla evin zarar gördüğü, yaklaşık 63 bin kişinin ise etkilendiği ifade edildi.

Taşkın nedeniyle, Myanmar’ın iki büyük şehrini birbirine bağlayan Yangon-Mandalay karayolundaki bir köprünün de zarar gördüğü öğrenildi.