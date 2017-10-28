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Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Arakan'da yaşananları belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik ekip, polis tarafından gözaltına alındı.

28.10.2017 - 01:34
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Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde her hangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRT WORLD yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Myanmarın Arakan bölgesinde  yüzlerce müslüman budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise koşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

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