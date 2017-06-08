taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5423
EURO
3,9936
ALTIN
146,77
PETR
48,3700

Myanmar'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

122 yolculu askeri uçağın enkazına denizin 35 kilometre açığında ulaşıldı.

08.06.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. Dünya

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da dün irtibat kesilen uçaktan acı haber geldi. 108 yolcu ve 14 mürettebatıyla havalanan uçağın enkazına, Andaman Denizi'nin 32 kilometre açığında ulaşıldı.

ÖLENLERDEN 15'İ ÇOCUK

Retures, enkaz parçalarının yanında cesetlerin de bulunduğunu bildiriyor. Kadın, erkek ve çocuk cesetleriyle birlikte can yelekleri vardı. Yaşamını yitirenlerden 15'i çocuk.

UÇAK RADARDAN KAYBOLDU

Düşen uçak, askerler ve asker ailelerini taşıyordu. Çin yapımı Shaanxi Y-8-200F askeri nakliye uçağı ülkenin güneyinde yer alan Myeik'ten yerel saatle 13.06'da kalkmış, Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'a doğru giderken 29 dakika sonra irtibat kesilmişti.

Uçak radar ekranında kaybolduğu sırada, Andaman denizi üstünde ve yaklaşık 5 bin 500 metre irtifada uçuyordu.

Enkazı, altı donanma gemisi, üç askeri uçak ve çok sayıda kurtarma ekibi arıyordu.

Myanmar'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

809 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Ordu yetkilileri, uçağın 200 kişi kapasiteli olduğunu ve geçen yıl 809 saat uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Dört motorlu pervaneli uçak Myanmar'da yaygın olarak nakliye amaçlı kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Kolombiyalı şebeke Yunanistan'da hastaneleri soydu
Yunanistan’ın dört hastanesinden binlerce euroluk gastroenteroloji cihazları çalan şebekenin Kolombiyalı olduğu ortaya çıktı.
İngiltere erken genel seçimler için sandık başına gidiyor
Bugün İngiltere'de milyonlarca seçmen düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.
Putin'e eşcinsel sorusu
Rus Lider Putin'e ABD'li yönetmen tarafından "Bir denizaltıda duşta eşcinsel biriyle yalnız kalsanız ne yaparsınız?" diye soruldu.
FARC silahlarını teslim etmeye başladı
FARC'ın lideri Londono, "Silahlarımızın yüzde 30'u BM'ye teslim edildi. Sözümüzü tutuyoruz." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

38
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

8
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

90
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

16
Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

31
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

11
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM