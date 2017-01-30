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Myanmar’da iktidardaki parti avukatına suikast

Myanmar'da meclisi devralmaya hazırlanan Ulusal Demokrasi Partisi’nin avukatı, havalimanında başından vurularak öldürüldü.

30.01.2017 - 17:17
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Arakan olayları nedeniyle zor günler yaşayan Myanmar’da meclisi devralmaya hazırlanan Ulusal Demokrasi Partisi’nin avukatının öldürülmesi, siyasi cinayet şüphesini uyandırdı.

HAVALİMANINDA SUİKAST

Myanmar’da iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi’nin Hukuk Danışmanı Abdül Gani, Yangon Uluslararası Havalimanı’nda suikasta uğradı.

Endonezya’da katıldığı üst düzey liderler konferansından dönen Gani, Yangon Uluslararası Havalimanı çıkışında kucağında torunu ile kızını beklediği esnada başından vuruldu.

Myanmar’da iktidardaki parti avukatına suikast

ŞOFÖR DE ÖLDÜ

Gani, olay yerinde hayatını kaybederken, bir taksi şoförü katil zanlısı Çinli U Kyi Linn’i taş atarak durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zanlı, kendisine taş atarak durdurmaya çalışan şoförü de ateş ederek öldürdü.

Aynı zamanda insan hakları savunucusu olan 64 yaşındaki Gani’nin kızı Yin Nwe Khine babasının tehdit edildiğini ve sürekli dikkatli olunması konusunda uyaranlar olduğunu belirterek, “Fakat babam bunu kabul etmedi. Kendi bildiği doğrular uğruna davasını sürdürmeye devam etti. Farklı bir inanca sahip olduğumuz için insanların çoğu bizden nefret ediyor ve bana göre babamın öldürülme sebebi budur” dedi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Katil zanlısı orada bulunan vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Zanlıyı korumaya çalışan polisler, zanlıyı olay yerinden uzaklaştırarak karakola götürdü. Myanmar hükümeti olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Myanmar’da iktidardaki parti avukatına suikast

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