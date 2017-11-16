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Myanmar'da katliamlar İnsan Hakları raporunda

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarında Arakanlı Müslümanların uğradığı katliam, işkence ve tecavüzler kayıtlara geçirildi.

16.11.2017 - 10:32
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qweqwe

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusunun toplu tecavüz, işkence ve katliamlarına maruz kaldığı belirtildi.

BÜYÜK DRAM RESMEN KAYITLARDA

Örgütün yayımladığı "Tüm Bedenim Acı İçinde : Myanmar'da Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Cinsel Şiddet" başlıklı 37 sayfalık rapor, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına uyguladığı şiddet ve tecavüzü ortaya koyuyor.

Aralarında 18 yaşından küçük 3 kız çocuğunun da olduğu, 29'u tecavüz mağduru 52 kadınla görüşülerek hazırlanan raporda birçok kadının, çocukları, eşleri ve ailelerinin öldürülmesine şahit olduğunu anlattığı belirtildi.

TECAVÜZ, İŞKENCE VE KATLİAMLAR

Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarının Myanmar güvenlik güçlerinin toplu tecavüzüne maruz kaldığı kaydedilen raporda, "Tecavüz mağduru kadınlar, acı içinde günlerce Bangladeş'e kaçmaya çalıştığını anlattı." ifadeleri kullanıldı.

Tecavüzün Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı etnik temizliğin bir parçası olduğuna dikkat çekilen raporda, Myanmar güvenlik güçlerinin canavarca şiddetine maruz kalan sayısız Arakanlı kadınların büyük travma yaşadığı ifade edildi.

Raporda Myanmar güvenlik güçlerinin Arakan'daki köylere saldırıları öncesinde ve sırasında kadınlarla kız çocuklarına defalarca tecavüz ettiği belirtildi.

TECAVÜZ İFADELERLE KANITLANDI

Tecavüz mağduru Hala Sadak'ın ifadelerine de yer verilen raporda, "15 yaşındaki Sadak, askerlerin kendisini çıplak halde evinden sürükleyerek çıkardığını ve 10 kişinin tecavüzüne uğradığını, askerlerin öldüğünü zannederek kendisini bıraktığını, daha sonra kardeşleri tarafından bulunduğunu anlattı." ifadeleri kullanıldı.

"Myanmar güvenlik güçlerinin küçük çocukları kafalarını ağaçlara vurarak katlettiği, yaşlıları ateşin içine atarak yaktığı ve kadınların eşlerini vurarak öldürdüğü." ifade edilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

ARAKANLI KADINLARA KÜSTAH CEVAP

Myanmarlı yetkililerin Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ve tecavüz suçlamalarını reddettiği belirtilen raporda, Arakan eyaleti sınır güvenliğinden sorumlu bakanın "Kanıtlar nerede? Bunları iddia eden kadınlara bir bakın, kim bunlara tecavüz etmek ister?" diyerek Arakanlı kadınları aşağıladığı kaydedildi.

Örgüt, raporunda Birleşmiş Milletler'e Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet ve tecavüz suçlarının son bulması için Myanmar'a baskı yapması ve suçlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.





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