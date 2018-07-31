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Myanmar'da şiddetli sel 10 kişiyi canından etti

Myanmar'da şiddetli durmak bilmeyen şiddetli yağmurlar 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

AA | 31.07.2018 - 10:17..
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Myanmar'da durmak bilmeyen muson yağmurları ülkede can kayıplarına neden oldu. Şiddetli yağışların oluşturduğu heyelan ve seller nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

95 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 7 eyalette 95 bin kişinin evlerinin oluşan risklerden dolayı terk ettiği belirtildi. Bölgede tahliyeler devam ederken oluşan hasar ve can kayıplarından dolayı yardım kampanyaları başlatıldığı açıklandı. Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapıldı.

Myanmar'da şiddetli sel 10 kişiyi canından etti

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