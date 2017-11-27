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Myanmar'da TRT World çalışanlarına yeni suçlamalar

Myanmar'da 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlamalar yöneltildi.

AA | 27.11.2017 - 16:37..
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qweqwe

Myanmar'da 2 hafta önce ruhsatsız drone kullanmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından 2'sine ek suçlamalar yöneltildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yerel medyada yer alan haberde, TRT World adına çalışan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin'in, drone kullanmalarının yanı sıra ülkeye drone sokmaktan da yargılanacakları kaydedildi.

Suçlu bulunmaları halinde gazetecilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi.

MYANMAR'DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Myanmar'da Parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

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