Myanmar'da TRT World çalışanlarına yeni suçlamalar

Fuhuş şüphelisi polislere 1 milyon lira rüşvet teklif etti

1 Elleri, ayakları zincirle bağlı 57 Pakistanlı bulundu İstanbul Arnavutköy'de elleri ve ayakları zincirle bağlı mülteciler bulundu.

2 Tuğba Ekinci Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti Şarkıcı Tuğba Ekinci, Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkında kullandığı ifadeler ile ilgili "Bu gaftan öte bir şeydir." yorumunu yaptı.

3 Tarihte ilk kez Yahudi bir model Miss Almanya adayı oldu Almanya’da ilk kez Yahudi bir model "Miss Almanya" tacı için yarışacak.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

5 74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.

6 Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı Başbakan Yıldırım, BBC'ye verdiği röportajda 15 Temmuz'la ilgili eleştiriye "Ya Buckingham bombalanmış olsa" diye karşılık verdi.