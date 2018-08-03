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Myanmarlı mültecinin iç organları çalındı

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehri Ukhia bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı’nda karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 14:30..
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Myanmar’da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş’te de zulme uğramaya devam ediyor.

İÇ ORGANLARI ÇALINDI

Bangladeş'in Cox Bazar kentinde bulunan Myanmar mülteci kampında insanlık dışı bir olay yaşiandı. Karın arısı şikayetiyle UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Mohammad Zaber, doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. hastaneye kaldırılan Myanmarlı'nın iç organları çalındı.

Hasta olarak gittiği hastaneden gencin cenazesi çıktı.

Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu.

Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

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