1 Myanmarlı mültecinin iç organları çalındı Bangladeş’in Cox’s Bazar şehri Ukhia bölgesindeki Kutupalong Mülteci Kampı’nda karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı.

2 Gouzenko olayı Ottowa büyükelçiliğinde çalışan bir şifre uzmanı düşünün, Sovyetler Birliği’nin gizli bilgilerini batıya kaçırarak, Soğuk Savaş'ın resmen başlamasına neden olmuş biri; Igor Sergeyevich Gouzenko!

3 Afganistan’da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü Afganistani'ın doğusunda bulunan Pakita eyaletinde Şii camiisine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

4 Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin fark etmeyerek yüzerken üzerinden geçtiği kadının omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde de derin kesikler oluştu.

5 Gurbetçiler evlerine dönüyor Yaz döneminde ülkelerine akın eden gurbetçiler için artık Avrupa'ya geri dönme vakti.

6 Uçuşa hazırlanan uçakta şarj olan telefon yandı Barcelona'da, hareketlenmek üzere olan Ryanair adlı hava yolu şirketine ait uçakta, taşınabilir pille şarj edilen bir telefon aniden tutuşunca yolcular büyük panik yaşadı.