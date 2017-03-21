MYK hizmetleri e-Devlet kapısına entegre edildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, MYK hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegrasyonu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kurumun meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlediğini ifade etti.

SORGULAMA ALANLARI AÇILDI

Denetim, ölçme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürüten MYK'nın e-Devlet kapısına entegrasyonundan memnuniyet duyduklarını belirten Zerey, MYK mesleki yeterlilik belgesi sorgulama ve doğrulama, belge vermeye yetkili kuruluşlar ve ücret tarifeleri, sınav geçmişi sorgulama, belge durumu, teşvik ve hibe sorgulama, Europass hareketlilik belgesi sorgulama ve doğrulama, sertifika eki sorgulama işlemlerinin entegre edilecek hizmetler arasında yer aldığını kaydetti.

"E-DEVLET KAPISI MOBİL DÜNYADAKİ YERİNİ ALDI"

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da e-Devlet kapısının amacının, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini, vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmak olduğunu ifade etti.

Kullanıcıların e-Devlet şifresi, elektronik imza, internet bankacılığı, mobil imza ve yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla kapıya giriş yaparak sunulan hizmetlere erişebildiğini belirten Kılıç, "2008 yılında 22 hizmet ile başladığımız bu projede bugün bin 850'nin üzerinde hizmete, 32 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaştık. Bu hizmetlerin 20'si barkodlu belge hizmetidir. Alınan barkodlu belgeler resmi yazı niteliği taşımakta olup vatandaşlar tarafından ilgili kamu kurumlarında kullanılabilmektedir." dedi.

KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Farklı platformlar için geliştirilen mobil uygulamalarla e-Devlet kapısının da mobil dünyadaki yerini aldığını ve 10 milyondan fazla kullanıcıya 500'e yakın hizmet sunulduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda, mobil imza kullanımının daha ekonomik hale getirilmesi ve vatandaşlar tarafından benimsenmesine, olgunluk seviyesi yüksek, toplumun geniş kesimlerine hitap eden e-Devlet hizmetlerinin kapıya entegrasyonuna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. MYK'nın kapıya entegrasyonu da bu çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak."

"48 MESLEK, BELGE ALMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA"

MYK Başkanı Adem Ceylan ise gelişen bilim ve teknolojiye uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Hizmet sunmakla yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımız, tüzel kişilikler e-Devlet çerçevesinde kurumumuzun görev ve yetki alanlarındaki tüm hizmetlere ilişkin bilgi edinebilecek." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belge alma zorunluluğu olduğunu anımsatan Ceylan, "48 mesleği belge alma zorunluluğu kapsamında ilan ettik. Bu yılın sonuna kadar 115 meslek mensubunun tamamı ilk etapta tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları olmak üzere belge alma zorunluluğu kapsamına girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve MYK Başkanı Adem Ceylan, MYK hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegrasyonu için hazırlanan protokolü imzaladı.