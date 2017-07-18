MYK sonrası Mahir Ünal'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplananan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

ÜNAL, KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Ünal'ın açıklamlarının satır başları şöyle:

Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok, seni konuşmasak siyasetin içerisinden kısa süre içinde kaybolacağını biliyoruz. Bizim seni konuşma nedenimiz oynamaya devam ettiğin tehlikeli oyundur.

"KILIÇDAROĞLU, BAŞKA BİR REFERANSIN MI VAR"

Buradan siyasetin temsilcileri olarak soruyoruz; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin meşruiyetini tartışmaya açarak ne yapmak istemektedir? TBMM'de kabul edilen OHAL'in uzatılması kararı hukuk dışı bir yolla mı alınmıştır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka bir anayasayı mı referans almaktadır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki başka bir anayasayı esas alarak konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin başka bir referansınız mı var?

TEK TİP KIYAFETLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BİTİNCE PAYLAŞILACAK

FETÖ sanıklarının daha doğrusu bu mesiyanik kültün, çünkü sürekli simge, semboller üzerinden bu mesiyanik kültün, biliyorsunuz Pensilvanya'da bir küçük kasabada yaşayan meczubun bir seccade ve arkasından ekran üzerinden verdiği mesajlar vardı. Sürekli mesajlarla kendi müntesiplerini morallerini yüksek tutmak ve onların itirafçı olmalarının önüne geçmek için yaptıkları bir eylemdi. Bu konuda kamuoyunu huzursuz eden, Cumhurbaşkanına suikast düzenlemiş, TBMM'yi bombalamış, o gece helikopterle halka ateş açmış kişilerin gülümseyerek duruşma salonuna gelmiş olması maşeri vicdanı rahatsız ediyor. Kamuoyundan gelen talepler üzerinde hem Cumhurbaşkanımızın ifadeleri oldu hem de Adalet Bakanlığımız çalışma başlattı. Çalışma bitince ilgili birimlerle paylaşacaktır.

MESCİD-İ AKSA'DANIN İBADETE KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ

İsrail'in müslümanlara yönelik uyguladığı, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor, İsrail'i değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.

İSTİŞARE TOPLANTISI 6-8 EKİM'DE

Toplantı sürerken basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, istişare toplantısının yerini ve tarihini açıkladı. AK Parti, istişare toplantısını 6-7-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapacak.