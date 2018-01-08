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MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

Bakan Faruk Özlü, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:06..
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MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kısa dönem askerlik konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Özlü, 4 yıllık üniversite mezunlarının yaptığı gibi 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmesi konusunun gündemde olduğunu söyledi.

"BU KONU GÜNDEMDE..."

Konuyla ilgili Milat Gazetesi'ne konuşan Bakan Faruk Özlü, "Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, 'Bu şekilde bir düzenleme yapalım' diye. Bu konu gündemde… Gündemde olan bir konu, (ilginizden dolayı) teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde

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