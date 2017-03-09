Nabi Avcı Almanyalı Türkleri Türkiye'de tatile çağırdı

Resepsiyona, çok sayıda Berlinli Türk vatandaşı ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı. Burada bir selamlama konuşması yapan Bakan Avcı, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı komşularıyla birlikte bu sene Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı. Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde, turizm konusunda vatandaşlardan ülkelerinin yanında yer almasını isteyen Nabi Avcı şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşlerim, sizleri turizmde yeni bir atılım başlattığımız bu dönemde tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülke olan Türkiye'de komşularınızla, dostlarınızla tatil yapmaya davet ediyorum. Millet olarak topyekûn taşın altına elimizi koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bildiğiniz gibi dünya turizmi son dönemde küresel terörün tehdidi altında. Söz konusu olaylardan Türk turizmi de menfi şekilde etkilenmiştir. Bu maksatla 2016 yılında hükümetimizin yürürlüğe koyduğu turizm acil eylem planı destek paketine ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde büyük bir turizm hamlesi başlattık. Bu kapsamda 'Komşunu AL Gel' kampanyasıyla hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hem de komşularını tatillerini geçirmek üzere ülkemize davet ediyoruz."