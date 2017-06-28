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Nabi Avcı: Efes Antik Kenti'ne zarar verilmiyor

Bakan, Efes Antik Kenti ve AKM'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

28.06.2017 - 16:03
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Nabi Avcı: Efes Antik Kenti'ne zarar verilmiyor

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ile İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş ve bu iddialar tepki çekmişti.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı son noktayı koydu ve şunları söyledi; "Efes Antik Kenti'nde düğün yapılmıyor. Etkinliklerde tarihi yapıya zarar verilmiyor."

Nabi Avcı: Efes Antik Kenti'ne zarar verilmiyor

"AKM'DE SONA GELİNDİ"

Öte yandan Bakan Avcı, AKM projesi ile Devlet Opera ve Balesi'nin kapatılacağı iddiaları hakkında da; "AKM projesinde son noktaya gelindi, ayrıntıları paylaşacağız. Devlet Opera ve Balesi'nin kapatılması söz konusu değil." diye konuştu.

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