Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de yürütmüş olan Eskişehir Milletvekili Nabı Avcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine yönelik açılan davalara sıkça katılıyor ve dikkatle takip ediyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Avcı; sözlerine şehitlerimize rahmet, tedavileri süren gazilerimize ise şifa dileyerek başladı.

Nabi Avcı, FETÖ davalarının takip edimesini istedi VİDEO

"SANIKLAR TAHRİK PEŞİNDE"

Davalarla ilgili daha önce de bahsettiğini hatırlatarak "Standart, bir elden koordine edilmiş, yazılı metne dayanan sözde savunmalar dile getiriliyor. Örgütün bu savunma stratejisinin bel kemiğin de ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden bu duruşmaları ve davaları bozma hesabı yatıyor. Bunun için gerek mahkeme heyetine gerek mahkeme salonuna hata yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Avrupa İnsan Hakları müracaat aşamasında adil yargılanmadıkları, savunma haklarının kısıtlandığı tezini işleyebilmek için çok tahrikkâr mahkeme heyetini savcımızı savcılarımızı avukatlarımızı şehit yakınlarımızı gazilerimizi adeta tahrik eden bir tutum içerisindeler. Kendini belli eden bir taktik.

"SOĞUKKANLILIĞIMIZI SÜRDÜRMEMİZ GEREK"

Çok şükür gerek mahkeme heyetleri, gerek savcılık makamı, iddia makamı, gerek müşteki avukatları gerek şehit yakınları gerek gazilerimiz gerekse duruşmayı izlemeye gelen yurttaşlar bu tahriklere kapılmıyorlar. Bundan sonra da aynı şekilde soğukkanlılıkla bu vakar içinde onlara herhangi bir üsul hatası yapıldığına dair bir izlenim doğuracak fırsatlar vermemek için çok dikkatli hareket etmemiz gerek. O yüzden mahkemeler uzuyor. O yüzden şehit yakınlarımız, gazilerimiz bir an önce bu davaların sonuçlanmasını istiyorlar. Ve bu gecikmelerden büyük ölçüde rahatsız oluyorlar ama üsul hatası yapmadan, hiçbir teknik hataya düşmeden, dört dörtlük hukuk kurallarına uygun duruşmalar yapılıyor. Onun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor."

"MEDYANIN İLGİSİ YETERSİZ"

Duruşmaları izlemeye gelenlere teşekkür eden Avcı, medyaya sitem etti.

"Televizyonlarda, gazetelerde, köşelerde, sohbet programlarında, tartışma prgoramlarında 15 Temmuz'la ilgili, bu FETÖ duruşmaları ile ilgili uzaktan pek çok şey konuşuluyor. Ama duruşmalara maalesef medyanın ilgisi istenen düzeyde değil. Oysa her duruşmada Türkiye'nin nasıl bir komplo ile karşı olduğunu gösteren bu örgütün iç yüzünü dair çok anlamlı çok manidar açıklamalar yapılıyor. İyi bir medya gözlemiyle bunların kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Bugüne kadar genel olarak medyamızda gerek görsel basınımızda gerek yazılı basınımızda bu davaların yeterince dikkatle ve ayrıntılı bir biçimde izlenmediğini görüyorum.

"VATANDAŞLARIMIZIN DAVALARDA NELER OLDUĞUNU BİLMESİ GEREK"

Oysa halk vicdanında da zaten mahkum olan bu kişilerle ilgili gerçeklerin medya aracılığıyla en ücra köşelere kadar taşınmasında duyurulmasında büyük fayda var. Çünkü bir yandan da şunu biliyoruz. Özellikle sanık yakınları üzerinden bir derlenip toparlanma gayreti oldukları da görülüyor. Onun için vatandaşlarımızın muhtemel bu tür girişimler karşısında uyanık olmaları için medyanın burada ne olup bittiğini her gün tane tane aktarmasında yarar var. Herhangi bir şey icat etmeye gerek yok. Herhangi bir şey kurgulamaya gerek yok. Olanı olduğu gibi yansıtmak bu örgütün iç yüzünün görülmesine yeterli."