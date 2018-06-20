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Nabi Avcı seçim dönemini değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, katıldığı bir canlı yayında seçim dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, CHP'nin şeçmeninin bir kısmını HDP'ye yönlendirdiğini duyduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 12:36..
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AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, gündeme dair merak edilenleri yanıtladı.

Avcı, yaklaşan seçim hakkında değerlendirmelerde bulunurken Türkiye'nin seçim konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, "24 Haziran gecesi çok kısa bir süre içerisinde sonuçları da alacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE TERCİHİNİ İSTİKRARDAN YANA KULLANACAK GİBİ DURUYOR"

"Saha körlüğü diye bir şey vardır. Miting yaparsınız, yüzde 90'ı size destek verecek olan insanlardan oluşur. Siz de buna bakarak bu iş bitti diyebilirsiniz." diyen Avcı, "Bu yanıltıcıdır. Soğukkanlı bir gözlemle baktığınız zaman devam şıkkının önde olduğunu görüyoruz. Türkiye tercihini istikrardan ve istikrarın devamından yana kullanacak gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

"MİLLETVEKİLİNİ ÖDÜNÇ VEREN SEÇMENİNİ DE VEREBİLİR"

Avcı, CHP'nin seçmenini yeterli çoğunluğu toplaması için HDP'ye yönlendirdiği şeklinde duyumlar aldığını belirtirken, "İnşallah böyle bir şike yapılmıyordur ama, son zamanlarda duyduğum, CHP'nin kendi seçmeninin bir kısmını yüzde 10 barajını aşsın diye HDP'ye yönlendirdiği. Ben önce bunu duyduğumda inanmak istemedim. Sonra 15 milletvekilinin başka partiye ödünç verildiğini hatırlayınca, 'Milletvekilini ödünç veren seçmenini de verebilir.' diye düşündüm açıkcası. Eğer öyle yapıyorlarsa çok şık bir şey değil ama ona rağmen bile ben meclisteki tablonun cumhurbaşkanıyla uyumlu çalışacak bir çoğunluğu meclise taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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