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Nabi Avcı: Müjdat Gezen tribüne oynuyor

Bakan Nabi Avcı, MSM'nin kundaklanmasının ardından Gezen’in yaptığı açıklamalarla 'tribüne oynadığını' belirtti.

01.03.2017 - 08:47
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Nabi Avcı: Müjdat Gezen tribüne oynuyor

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı kundaklama konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'TRİBÜNE OYNAMA' HİSSETTİM

Avcı, "Gerek Müjdat Gezen'in gerek başkalarının yaptığı açıklamalarda çok fazla, ‘tribüne oynama' düşüncesi hissettim. Ben hemen olaydan sonra gerekli açıklamaları yaptım o konuda. Böyle provokasyonlar karşısında her birimizin nasıl davranması gerektiği konusundaki düşüncelerimi çok net bir biçimde açıkladım. Bütün bunlar üzerinden bu tür tribün şeylerine girmek, mesajlar üzerinden bir şey oluşturmaya çalışmak bana doğru gelmiyor." dedi.

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