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Nabi Avcı'ya Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü verildi

Kazakistan'ın bağımsızlığının 25'inci yılı anısına Nabi Avcı'ya "Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü" takdim edildi.

24.10.2017 - 20:25
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)'un Ankara'daki merkezinde, "Türk Dünyasının Kültürel Entegrasyonunda Medya ve İletişim Konferansı" düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Kazakistan'ın kültürüne yaptığı katkılarından dolayı Üstün Hizmet Ödülü verildi.

AVCI'DAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV'E TEŞEKKÜR

Burada konuşan Avcı, ödüle layık görüldüğü için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nurbultan Nazarbayev'e teşekkür etti ve Türk dünyasının birliği ve beraberliği için ortak zeminler buluşturmak konusunda katkı sağladığı için TÜRKSOY'a şükranlarını sundu.

Nabi Avcı'ya Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü verildi

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKE

2013'te Eskişehir'in Türk dünyasında "Kültür Başkenti" ilan edildiğini anımsatan Avcı, daha sonra diğer Türk devletlerinde yeni kültür başkentlerini ilan edilmesinde TÜRKSOY'un büyük bir katkı sağladığını belirtti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türk dünyasını bir araya getiren şahsiyetlere teşekkür etmek adına programı düzenlediklerine belirterek Avcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemde bu ilişkilerin daha üst seviyelere taşındığını ifade etti.

Nabi Avcı'ya Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü verildi

Saparbekulı, Kazakistan halkının yıllarca bağımsızlığına ulaşmak için çok çabalar harcadığını anımsatarak "Türk halkı da yıllarca bağımsızlığımızı kazanacağımız günün hayallerini kurdu." dedi.

Nabi Avcı'ya Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü verildi

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