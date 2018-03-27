Nadide eserlere ince dokunuşla özel koruma

Sahip olduğu yazılı kaynaklar ve yayınlar bakımından Türkiye'nin önemli kütüphanelerinden biri olan Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde, büyük bölümü Selçuklu dönemine ait yaklaşık 30 bin nadide yazma eser, şifreli çelik kapılı ve 4 kat yalıtımlı özel bölümde saklanıyor.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ndeki Yazma Eserler Kütüphanesi, devir, satın alma ve bağış yoluyla kazandırılan kitaplarla her geçen gün daha da zenginleşiyor.

ÜNLÜ DÜŞÜNÜRLERİN PAHA BİÇİLMEZ ESERLERİ

Mevlana'dan İbn-i Arabi'ye çok sayıda düşünürün paha biçilmez eserlerinin yer aldığı Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde, birbirinden değerli el yazması eserler, gazeteler ve matbu kitaplar titizlikle yapılan çalışmalarla geleceğe taşınıyor.

ÖZENLİ OLARAK BAKIMLARI YAPILIYOR

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler nedeniyle yıllara meydan okumakta güçlük çeken "hasta ve yaralı" eserler, cilt ve onarım atölyesinde elden geçiriliyor. Önemine ve hastalıklarına göre değerlendirilen eserlerin, eksik sayfa olduğu tespit edilen kitapların formaları sökülüyor ve fırçalarla tozu temizleniyor.

Kitapta oluşan mantarlar da kimyasal solüsyonlarla arındırılıyor. Kitapların en büyük düşmanı olan kurtların açtığı delikler doldurulduktan sonra yırtıkları yamanıyor.

YENİ HALLERİYLE KÜTÜPHANEDE YER ALIYOR

Kitap, restorasyonun tamamlanmasının ardından ciltleniyor. Elden geçirilen eser daha sonra da dijital ortama aktarılıyor. Restorasyon işlemiyle ömrü daha da uzatılan eserler, yeni halleriyle kütüphane raflarındaki yerini alıyor.

Ergül Tosun

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