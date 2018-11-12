Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından ilk kez geçen yıl fotoğraflanan serçe, bu yıl da Altınpark'taki ağaç dallarında, yanından ayrılmayan normal görünümlü eşi ve diğer serçelerle görüntülendi.

Farklı tüy rengi ve görünümüyle diğer serçelerden ayrılan beyaz renkli ağaç serçesi, hayvanseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

BİR SENEDİR GÖZLEMLENİYOR

Yoğurtcuoğlu, 12 yaşından beri doğadaki kuşlarla yakından ilgilendiğini ve bu merakının sonunda işi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tamamında ve 60 ülkede bugüne kadar kuş gözlemlediğini dile getiren Yoğurtcuoğlu, serçenin bir yıldır Altınpark'ta yaşadığını belirtti.

Beyaz ağaç serçesini daha önce hiç görmediğini ifade eden Yoğurtcuoğlu, "Bu serçe bir senedir burada. Geçen yıl ağustos-eylül aylarında annem bana, 'Burada beyaz bir kuş var. Muhakkak gelip görmen lazım.' diye söyledi. Daha sonra evin bahçesinde annemin bahsettiği kuşu gördüm." diye konuştu.

"YANINDAN AYRILMAYAN NORMAL BİR EŞİ VAR"

Rengi beyaz olan her kuşun "albino" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Yoğurtcuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu insanlarda da görünen bir durum. Ayrıca bu kuşun tam albino olmadığını söyleyebiliriz. Albinizmde melanin yokluğu mevcut iris dahil bütün pigmentlerdeki dokuları etkiliyor. Bu gördüğümüz aslında lökistik dediğimiz, 'kısmi albino' da denen bir ağaç serçesi. Bunu gözlerinin siyah olmasından ve kanadında bulunan çok küçük bir bölgedeki renklenmeden anlayabiliyoruz. Albino da hiçbir renk bulunmaz ve gözleri pembe renklidir."

Serçeyi birkaç fotoğrafçı arkadaşıyla fotoğrafladıklarını ifade eden Yoğurcuoğlu, "Onun yanından hiç ayrılmayan normal görünümlü bir eşi var. Geçen seneden beri beraberler. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dün tekrar görünce büyük mutluluk duydum. Çünkü beyaz serçeler, doğada çok fazla yaşayamazlar, yırtıcı hayvanlara karşı açık hedef halindedir. Normal serçeler kamufle renklerdedir. O hayatta kalmayı başarmış oldukça güzel görünen bir birey." diye konuştu.

1 SAATTE 15-20 TÜR GÖRMEK MÜMKÜN

Yoğurtcuoğlu, Ankara Altınpark'ta 15 yılda 150 farklı kuş türü gördüğüne işaret ederek "Kuşlar sadece onlara ayrılan kuş cennetlerinde değil her yerdeler, sadece dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Bir saatte rahat bir şekilde 15-20 tür görürsünüz, biraz daha dolaşsanız sayısı 40'lara kadar çıkabilir. Benim bir günde en fazla gördüğüm kuş sayısı 52 idi." ifadelerini kullandı.

Ankara'da nadir kuş türlerini görmenin zaman zaman mümkün olabildiğine işaret eden Yoğurtcuoğlu, göl kuşu olan "yalı çapkını"nın da başkentteki göletlerde görüldüğünü sözlerine ekledi.