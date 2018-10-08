Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Gündem Buluşmaları başlığı altında diğer bakanlıklarla bir araya gelerek çalışmalar yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeminde nafaka meselesi var.

Adalet Bakanlığı ile bir araya gelerek, kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında özellikle son dönemlerde sıklıkla dile getirilen eleştiriler görüşülecek.

STK'LAR VE AKADEMİSYENLERLE GÖRÜŞME

Nafaka süresi ve miktarı kapsamında uygulamaları değerlendirilmek üzere, adli sistemde yer alan uygulayıcılar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, konuyla ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları biraraya gelinecek.

2 BAKANLIK

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımlarıyla, nafaka sistemi konusu masaya yatırılacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINDA VAR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Selçuk, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldığına dikkat çekti.

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Selçuk, "Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

5 YILLA SINIRLANDIRILABİLİR

Nafaka Sistemi toplantısı, 10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıda nafakanın 5 yılla sınırlandırılması kararı alınabilir.