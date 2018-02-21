Naftalin şakası kötü bitti: 12 öğrenci hastanelik oldu

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, rövanş maçında defans yapmayacaklarını ve yine aynı futbolu ortaya koyacaklarını söyledi.

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CHP Mehmetçik'in milli ittifak pozunu beğenmedi

Afrin'e giden bir askerin bozkurt ve rabia yaptığı fotoğrafı paylaşan CHP'li Hüsnü Bozkurt, "Övünülecek bir fotoğraf değil bu" dedi.