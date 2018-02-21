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Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti

Kayseri'de bir lise öğrencisinin arkadaşlarına şaka yapmak için naftalin poşetinin ağzını açması sonucu kokudan etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

AA | 21.02.2018 - 11:22..
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Kayseri'de merkez Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi, yanında getirdiği naftalin dolu poşetin ağzını sınıfta açtı.

İNCELEME YAPILDI

Yayılan kokudan sınıftaki bazı öğrenciler etkilendi. Öğretmenin haber vermesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, rahatsızlanan 12 öğrenciyi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere nakletti. Polis ekipleri de okulda inceleme yaptı.

Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen öğrencilerden Furkan T. (17), "Sınıfta kalorifer peteğinin altından koku yayıldığını öğretmene söyledik. Öğretmen, okul müdürünü çağırdı. Sonra herkesi dışarı çıkardılar, ambulanslar geldi. Başım döndü, midem bulandı." dedi.

Sağlık kontrollerinin ardından öğrencilerin taburcu edildiği öğrenildi.

Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti

Naftalin şakası öğrencileri hastanelik etti

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