Nagasaki fotoğrafçısı Yosuke Yamahata: 9 Ağustos 1945

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Amerikan kuvvetlerinin 1945 yılında, Hiroşima ve Nagasaki'ye gerçekleştirdiği nükleer saldırı sonucunda, atomun Nagasaki şehrinin üzerinde parçalandığı 9 Ağustos günü 70 bin kişinin ölümü ve Japonya'nın teslim olmasıyla sonuçlanmıştı. Saat 11.50'de, Nagasaki semalarından bir atom bombası bırakıldı. Olayın en taze anlarında Japon Haber ve Enformasyon Bürosu, 28 yaşındaki fotoğrafçı Yosuke Yamahata'ya tarihteki en sert fotoğraf çekme görevini verdi. Yamahata, atom bombasının patladığı günün sabahında, Nagasaki vahşetini kadrajına almak için oradaydı.

TAM 12 SAAT SONRA NAGASAKİ'YE GİTTİ

ABD'nin atom saldırısının ardından karada büyük bir yıkım ve felaket vardı. Yanık bedenler, harap olan evler ve bitik bir şehir manzarası…10 Ağustos 1945'te, şehrin bombalamasından tam 12 saat sonra Yamahata, yıkım fotoğraflarını olay yerinde çekmek için Nagasaki'deydi. On iki saatlik süre zarfında yüzlerce pozlama alan fotoğrafçı; öğleden sonra, son fotoğraflarını şehrin kuzeyindeki ilk yardım istasyonunun yanında çekti. Tek bir günde, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombası saldırısının hemen ardından ortaya çıkan fotoğraf kaydını tamamladı.

FOTOĞRAFLAR JAPON DERGİSİNDE YAYINLANDI

Bu fotoğraflar Japon dergisi Mainichi Shinbun'un 21 Ağustos sayısında gözler önündeydi. En çıplak haliyle yayınlanan fotoğraflara, Amerika’nın baskıcı sansürüyle kısıtlamalar getirildi. ABD, dergi dağıtımını engellenmekle de kalmadı, bütün Japon yayınlarına sıkı sansür koyuldu. Yamahata'nın fotoğrafları, 1952'de, kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra Life dergisinde tekrar gündeme geldi. İşte Yosuka Yamahata, yaşanan olayın tüm çıplaklığını, bu fotoğraflarla dünyaya gönderdi...

Atom bombası onbinlerce kişiyi öldürdü. Daha soğumamış bedenleri kadraja alan biriydi Yosuke Yamahata.

BU FOTOĞRAFI O ÇEKTİ...

Birbirinden acı kareleri kadrajına almıştı. İşte ünlü Nagasaki fotoğrafı olan bu kare de, Yōsuke Yamahata tarafından çekildi: Yıkık bir şehir ve yaşadığı için kendisini çeken fotoğrafçıya gülümseyen bir kadın...

NAGASAKİ'DE KAPTIĞI RADYASYON SONUCU 48 YAŞINDA KANSERDEN ÖLDÜ

Yosuke Yamahata kırk sekizinci doğum gününde ve Hiroşima'nın bombalanmasının yirminci yıl dönümünde şiddetli bir şekilde hastalandı. Bu hastalık, 1945'te Nagazaki'de yayılan radyasyonun etkilerinden kaynaklanan bir kanser türüydü. Ne yazık ki, bu zor görevin bedelini, kendi hayatıyla ödemişti. Gelmiş geçmiş en trajik olaylardan birine yakından tanık olan Yamahata 18 Nisan 1966'da, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Unutulmaz fotoğrafçı, ölümünün ardından Tokyo'daki Tama Mezarlığı'na gömüldü.

İŞTE O UNUTULMAZ FOTOĞRAFLAR...

28 yaşındaki bir gencin bu görüntülerle karşı karşıya kaldığını düşünmek bile tüyler ürpertiyor… İşte Yosuke Yamahata'nın atom bombasının patlamasından tam 12 saat sonra çektiği fotoğraflar.