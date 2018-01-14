Habertürk'te Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Enine Boyuna programında konuşan nagehan Alçı, eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosya medyadan paylaştığı skandal ifadeleri değerlendirdi.

"HASİP KAPLAN'IN TEPKİSİ TÜRK SOLUNA"

Hasip Kaplan'ın aslında parti içindeki solculara isyan ettiğini söyleyen Nagehan Alçı, Hasip Kaplan ırkçılık kokan cümlelerle ifade etmiş olsa tepkisinin, 7 Haziran'dan itibaren HDP'nin içindeki Kürt olmayan Türk solcularının süreklediği o yola olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı: HDP'yi bu hale Türk solu getirdi