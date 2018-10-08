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Nager Sendromu nedir

Nager Sendromu; insan vücudunda bazı organların yeteri kadar gelişmemesi nedeniyle ortaya çıkar.

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Bu sendrom; bazı organların gelişememesi durumudur. Rahatsızlık nedeniyle aşağıya eğimli göz kapakları, dış kulak bozuklukları ve asimetrik uzuvlar görülür.

DOĞUMSAL BİR HASTALIK

Bu belirtilerin yanı sıra çene küçük de olabilir. Nadir olarak görülen bu hastalık doğumsal bir durumdur.

BAZI BELİRTİLER GÖRÜLÜR

Nager Sendromu olan kişilerde; Az gelişmiş yanak ve çene bölgesi, alt kirpiklerin azlığı veya yokluğu, böbrek ve/veya karın reflüsü, bükülmüş ayak parmakları, kısalmış yumuşak damak, ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak, dudak damak yarığı ihtimali, gelişmemiş el baş parmağı veya yokluğu, duyma kaybı, kısa önkol, dirseklerde hareket güçlüğü görülür.

NORMAL BİR ZEKA SEVİYESİNE SAHİPTİRLER

Üreme organlarıyla ilgili problem yaşanmaz. Genellikle bu hastalıktan muzdarip kişiler normal bir zeka seviyesine de sahiptir. Sendromda anormalliklerin üstesinden gelmek çok nadirdir.

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