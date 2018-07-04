taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6817
EURO
5,4680
ALTIN
189,62
PETR
78,0600

Naim Süleymanoğlu'nun bugün mezarı açılıyor

Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun bugün mezarı açılacak. Mezarın açılması için hazırlıklar başladı, polis mezarın etrafını branda ile çevirdi.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Gündem

Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak ve fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Naim Süleymanoğlu'nun bugün mezarı açılıyor

JAPON GAZETECİNİN KIZI

Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna da babalık davası açtı.

"MERHUMUN KEMİKLERİ SIZLAYACAK"

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

54
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

49
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

51
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

44
Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

50
Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM