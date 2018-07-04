Naim Süleymanoğlu'nun bugün mezarı açılıyor

Japon Kyoko Mori’den olan kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye DNA örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak ve fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

JAPON GAZETECİNİN KIZI

Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna da babalık davası açtı.

"MERHUMUN KEMİKLERİ SIZLAYACAK"

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.