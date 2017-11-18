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Naim Süleymanoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla son konuşması

Bugün hayatını kaybeden efsane halterci Süleymanoğlu Cumhurbaşkanı'yla son konuşmasında: "Devletime hizmet etmek istiyorum." dedi.

18.11.2017 - 17:07
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Türkiye ve dünya sporuna adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu bugün hayatını kaybetti.

Süleymanoğlu'nun tedavi görürken hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza Yerlikaya, Süleymanoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasını anlattı.

"MİLLETİMİZİ, DEVLETİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Yerlikaya şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız sürecin başından sonuna kadar takip ettiler. Ziyarette de bulundular. Hatta ziyarette Naim: "Efendim, ben sizi, devletimi, milletimi çok seviyoum. Hiçbir konuda öncelik istemedim. Hayatımı dolu dolu yaşadım. Bir daha kısmet olursa da devletime hizmet etmeyi isterim." demişti. Cumhurbaşkanımız da: "Biz de seni çok seviyoruz. Hocalarımız da ne gerekiyorsa yapıyorlar." demişti. Böyle bir anımız olmuştu."

Naim Süleymanoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla son konuşması

Naim Süleymanoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla son konuşması

Naim Süleymanoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla son konuşması

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