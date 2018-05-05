Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılabilir

Büyükçekmece Aile Mahkemesi’ne açılan davada, Sekai Mori’nin 24 Eylül 1991’de Ankara Zekai Tahir Burat Büyük Doğumevi’nde dünyaya geldiği belirtildi. Dava dilekçesindeki iddialara göre Sekai Mori; anne Kiyoko Mori ile Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun birlikte oldukları dönemde dünyaya geldi. Taraflar daha sonra ayrıldı. Mori, annesi ile Japonya’da yaşamaya başladı.

BABASINI, BABASI ÖLDÜKTEN SONRA ÖĞRENDİ

Şuan 27 yaşında olan Mori, babasından maddi ve manevi herhangi bir destek almadı ve annesinin daha önce babası ile kendisini görüştürme girişimi de bir şekilde engellendi. Süleymanoğlu'nun 18 Kasım 2017’de vefatının ardından kendisine ulaşılıncaya kadar babasının kim olduğunu bilmedi ve onu tanıyamadı.

Japonya'daki Sekai Mori

TÜRKİYE'DE 3 KIZI DAHA VAR

Süleymanoğlu’nun nüfus kayıtları incelendiğinde mirasçıları olan diğer kızlarının da, Sekai Mori gibi evlilik dışı dünyaya geldiği ve 3 çocuğun da 2001’de babalarının nüfusuna kaydettirildi.

Süleymanoğlu, ölümünden sonra öğrenilen vasiyetinde Japonya’da bir kızının olduğu ve onun bulunmasını istedi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilik kanalı ile Sekai Mori’ye ulaşılarak babasının vefat ettiği haberi verildi.

Türkiye’deki kızları Nilay, Esin ve Sezin

DNA ÖRNEĞİ BIRAKTI

Süleymanoğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre halterci, vefat etmeden önce Sekai Mori’ye ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Süleymanoğlu, ölmeden kısa süre önce kızının bulunmasını vasiyet etti. Kızının kendi mirasından pay alabilmesi ve nüfusuna kaydolabilmesi için vefat ettiği özel hastaneye de DNA örneği bıraktı.

MEZARI AÇILABİLİR

Dilekçede, Süleymanoğlu’nun kabrinin rahatsız edilmemesi için öncelikle bu hastaneye yazı yazılması ve burada bulunan numuneler ile Sekai Mori’nin DNA örneklerinin karşılaştırılması istendi. Naim Süleymanoğlu ile soybağının kurulması ve babasının nüfusuna kaydı da talep edildi. Hastanede DNA numunesi bulunmaması durumunda Süleymanoğlu’nun erkek kardeşlerinden DNA örneği alınarak karşılaştırma yapılması, bu da mümkün olmazsa fethi kabir yapılarak (mezarı açılarak) örnek alınması istendi.

HASTANEYE YAZI YAZILACAK

Aile mahkemesi, Süleymanoğlu’nun hayatını kaybettiği İstanbul’daki özel hastanede olduğu iddia edilen DNA testi için gerekli numunelerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi için bu hastaneye yazı yazılmasına karar verdi.