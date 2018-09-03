Nakil tercihi yapan öğrencilerin yüzde 99'u yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları açıklandı. Üçüncü nakil döneminde ilk defa tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istediği okula yerleşerek kayıt hakkı kazandı.

İSTEDİKLERİ OKULA YERLEŞTİLER

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tercihte bulunan öğrencilerden 876 bin 859'u sınavsız (yerel yerleştirme), 122 bin 571'i sınavlı okullara (merkezi yerleştirme) olmak üzere toplam 999 bin 430'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı elde etti. Üçüncü nakil döneminde ilk defa tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri okullara yerleşti.

DÖRDÜNCÜ NAKİL DÖNEMİNDE YERLEŞECEKLER

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde, bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler başvuru yapabiliyor.

İlk yerleştirmede tercih yapıp yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 iken bu sayı birinci nakil dönemi sonunda 46 bin 17'ye ve ikinci nakil dönemi sonunda da 15 bin 574'e düşmüştü.

Yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi sonunda bu sayı 8 bin 738'e geriledi. Herhangi bir liseye yerleşemeyen bu öğrencilerin, dördüncü nakil döneminde bir okula yerleştirilmesi hedefleniyor.

SON BAŞVURU 6 EYLÜL

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri, bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar dördüncü dönem başvuruları alınarak tamamlanacak.