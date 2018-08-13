Nakil yerleştirmeyle 45 bin öğrenci liseli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanan nakil yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen yaklaşık 50 bin öğrenci ise geriye kalan 3 nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirecek.

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre 6-10 Ağustos'taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67'si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627'si de sınavlı okullara yerleştirildi.

45 BİN KİŞİ KAYIT HAKKI KAZANDI

Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.