Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Cami’sinde meydana gelen olayda, öğle namazı vaktinde camiye giren kimliği belirsiz bir kişi, imam odasının yanında namaz kılıyormuş gibi yaptı. Etrafı inceledikten sonra duvarın kenarındaki bir çantadan yaklaşık bin lira değerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Telefonu çalan şahıs, daha sonra yüzünü kapatarak camiden hızla ayrıldı.

Namaz kılma numarasıyla telefon çaldı- VİDEO

"TELEFONU ÇALINAN ÇOCUK YETİŞTİRME YURDUNDA KALIYOR"

Doğukent Cami imam hatibi Fatih Balbaba, telefonu çalınan kişinin yetiştirme yurdunda kaldığını ve çok üzüldüklerini belirterek, “O gün öğle namazını ve cenaze namazını kıldırdık, 3 tane gencimiz geldi ’hocam dedi benim burada çantam vardı ve çantamın içinde de telefonum vardı’ deyince, biz de güvenlik kamerasını inceledik ki, hayatının en genç çağında, İslam dinine hizmet etmesi gereken gencimiz Allah’ın evinde haram olan bir işi yani hırsızlık yapmış. Ama en çok bizi üzen durum da telefonu çalınan yavrumuz yetiştirme yurdunda kalıyor. Tabi onun üzülmesi bizi iki kat daha üzdü. Bizler de Doğukent Cami cemaati olarak kendisine en kısa sürede yeni bir telefon alacağız.” dedi.









