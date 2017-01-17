taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.254
USD
3,7802
EURO
4,0434
ALTIN
147,62
PETR
56,6000

Namaz kılmayan hayvandır diyen ilahiyatçı özür diledi

İlahiyatçı Mustafa Aşkar bir televizyon programında, "Namaz kılmayan hayvandır" sözleri nedeniyle hakim karşına çıktı.

17.01.2017 - 18:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

2312123

Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İlahiyatçı ve Yazar Mustafa Aşkar, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Mustafa Aşkar, hoşgörüyü savunan bir insan olduğunu belirterek, "Namaz kılmayan hayvandır" sözlerinin canlı yayın kazası olduğunu söyledi.

"PİŞMAN OLDUM"

Aşkar, şöyle konuştu: "O gün havalimanında yayında giymek için getirdiğim takım elbiseyi kaybettim. Geri gittiğim havalimanında 3-4 saat onları aradım. Bu yüzden tatil kıyafetiyle yayına katılmak zorunda kaldım. O sözler canlı yayın kazasıydı. Doğaçlama gelişti her şey. Özür dilerim. O sözleri söyledikten sonra pişman oldum, üzüldüm. Hatta açıklama dahi yaptım."

Aşkar'ın avukatı da ortada hakaret suçu olmadığını, sürç-i lisan durumu olduğunu belirterek, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukatı ayrıca müvekkilinin şeker hastası olduğu için duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

34 KİŞİ VE KURUMUN KATILMA TALEBİ RET EDİLDİ

Müştekilerden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin avukatı Eylem Hakverdi, sanığın cezalandırılmasını isterken, "Diyabet hastalığı, bir akıl hastalığı değildir. Şeker hastalığı, sanığın cezai ehliyetini ortadan kaldırmaz" dedi. Alevi Kültür Dernekleri'nin avukatı Gürsel Aldemir de sanığın sözlerinin nefret ve ayrımcılık suçu içerdiğini ve cezalandırılması gerektiğini belirtti. İfadelerin ardından katılma taleplerini alan hakim, 'Sanığın işlediği suçun kamuya ait bir suç olması, şikayetçi olan birey ve kuruluşların temsilcilerinin kamunun tamamını temsil etmediği' gerekçesiyle 34 kişi ve kurumun katılma talebini reddetti.

SANIK DURUŞMADAN VARESTE TUTULDU

Hakim, Mustafa Aşkar'ın şeker hastası olduğu için duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1492
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

224
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

179
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

196
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

565
Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

171
İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

İstanbul Valisi'nden DEAŞ'lı terörist açıklaması

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM