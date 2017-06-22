Namık Kemal Üniversitesi Rektörü'ne FETÖ gözaltısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim görevlisini gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

DAHA ÖNCE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik 2 Haziran günü başlattığı soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 26 şüpheli adli kontrol şartıyla, araştırma şirketi Metropoll'ün sahibi Özer Sencar ile 2 kişi ise polis ve adliyeden serbest bırakıldı.