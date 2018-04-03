taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.325
USD
3,9757
EURO
4,9017
ALTIN
171,16
PETR
67,9600

Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal’in 'Vatan Yahut Silistre' oyunu, vatan aşkını ele alan destansı bir tiyatro eseridir.

Özel Haber | 03.04.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Vatan ve millet sevgisini coşkulu bir şekilde ele alan ve birçok kere sahnelenen eser büyük beğeni kazandı.

1873 yılında yayımlananan kitabın ardından; oyun, ilk defa Gedik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelendi. Vatanseverlik ve milli duyguları çok güzel anlatan Vatan Yahut Silistre Namık Kemal’in ününe ün katmıştır.

Toplam dört perdeden oluşan Vatan Yahut Silistre, batılı tarzda yazılan ilk tiyatro olma özelliğini de taşımaktadır.

Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Silistre Bulgaristan’da bir kenttir. Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bu tarihi kent 1853-1854 Kırım ve Osmanlı savaşı sonucunda Ruslar tarafından ablukaya alınmıştır. Osmanlı Devleti ise buna karşı kahramanca bir direniş gösterir.

Gönüllü olarak savaşa katılacağını Zekiye Hanım'a bildiren İslam Bey, derin üzüntü duysa da bu kararında asla vazgeçmez. Zekiye Hanımın tek endişesi sevdiği adamın gidip bir daha gelmeyeceğidir.

Destansı bir kahramanlık öyküsü: Vatan Yahut Silistre VİDEO

"YAŞASIN VATAN"

Bu endişesini İslam Bey’e söylese de bir sonuç alamaz. İslam Bey, ailesinin çok şehit verdiğini vatanın bu zor gününde savaşa katılmamanın kendisine yakışmayacağını Zekiye Hanım'a söyler.

Artık ayrılma vakti gelmiştir. İslam Bey, Zekiye Hanım'ın yanında ayrılırken “Yaşasın vatan” diyerek coşkusunu dile getirir. Vatanın ona ihtiyacı vardır.

Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Bu ayrılığa dayanamayan Zekiye Hanım, İslam Bey’i yalnız bırakmamak için erkek kılığında orduya katılmaya karar verir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır şiarıyla…

GÖNÜLLÜ BİR SAVAŞÇI: ZEKİYE HANIM

Ordunun önde gelen komutanları erkek kılığındaki bu kadının savaşa katılmasının riskli olacağını Zekiye Hanım'a söylerler. Askerler ne kadar dil dökseler de vatan aşkıyla yanıp tutuşan bu gizemli savaşçıyı ikna edemezler.

Israrlarının boşuna olduğunu anlayan komutanlar kerhen de olsa izin verirler. Büyük bir sevinç duyan Zekiye Hanım artık ordunu bir ferdidir.

Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Savaş tüm hızı ve şiddetiyle devam etmektedir. İslam Bey, Zekiye Hanım'ın erkek kılığında kendisini takip ettiğinden haberi yoktur. Onun aklı fikri geride bıraktığı sevgilisi Zekiye’dedir. Ama bilmese de sevdiği kadın onu adım adım takip etmekteydi.

KUŞATMA ALTINDA AŞK

İslam Bey ve arkadaşları kendilerini büyük bir kuşatma altında bulurlar. Kahramanca savaşan gönüller ordusu adeta bir destan yazarlar. İslam Bey, bu savaşta yaralanır.

Savaşta yaralanan İslam Bey’in bakımını Âdem ismini alan Zekiye Hanım üstlenir. Onun yaralarını sarar, merhem sürer. Sabahın ilk ışıklarına kadar başından ayrılmaz.

Ağır yaralanan İslam Bey ise her şeyden habersiz bir şekilde vatanı uğruna yaşam savaşı verir. Onun için her şeyden önemlisi vatanın geleceği ve refahıydı.

Namık Kemal'in destansı oyunu: Vatan Yahut Silistre

Gecelerce sayıklayan İslam Bey’in yaraları yavaş yavaş iyileşmektedir. Bir sabah uyanan İslam Bey, elini tutmuş gözü yaşlı bu askerin kim olduğunu merak eder. Bu sırrı daha fazla tutamayan Zekiye Hanım, İslam Bey’e büyük gerçeği açıklar.

Çok duygulanan İslam Bey, sevdiği kadının bu zor şartlarda bile kendisini yalnız bırakmamasıyla, ona duyduğu aşk daha da büyür. Vatan Yahut Silistre adlı oyun vatan aşkını nakış nakış işleyen önemli bir destandır.

Vatan Şairi Namık Kemal’in en önemli eseri olan oyun hak ettiği değeri her zaman görmüştür

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

120
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

108
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

123
Bengü evleniyor

Bengü evleniyor

37
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

59
Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

Akkuyu Nükleer Santrali'nde temel günü

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM