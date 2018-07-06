taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.097
USD
4,6028
EURO
5,3860
ALTIN
186,06
PETR
77,1400

Fransa'da polis şiddeti çatışma çıkardı

22 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan ayaklanma devam ediyor. Nantes'ta tüm toplu taşıma seferleri iptal edildi.

AA | 06.07.2018 - 04:06..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'nın Nantes kentinde, polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmaları devam ediyor.

Fransa'da polis şiddeti çatışma çıkardı

TREN, TRAMVAY VE OTOBÜS SEFERLERİ DURDU

Nantes Savcılığı, salı günü Aboubakar Fofana isimli genci aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memurunun öğlen saatlerinde gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve tüm ihtimallerin değerlendirildi bilgisini paylaştı.

Kentte iki gündür çok sayıda aracın ve kamuya ait binanın zarar gördüğü sokak çatışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs ulaşımı işletmesi TAN tarafından yapılan açıklamada ise olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarının saat 20.30'dan yarın sabaha kadar çalışmayacağı bildirildi. Seferlerin yapılıp yapılmayacağına gün içinde yapılacak değerlendirme ile karar verileceği duyuruldu.

Fransa'da polis şiddeti çatışma çıkardı

SESSİZ YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Bu arada, Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlendi.

Gösteride "Abdou için adalet" şeklinde slogan atan daha çok gençlerden oluşan göstericiler, polis memurunun taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve bunun tüm göçmen gençlere bir hakaret olduğunu savundu. Göstericiler, araç içindeki bir kişinin 5 polis tarafından boynuna ateş etme dışında başka yöntemlerle de etkisiz hale getirilebileceğini dile getirdi.

Fransa'da polis şiddeti çatışma çıkardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

55
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

26
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

27
Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

6
Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

17
La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

3
Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM