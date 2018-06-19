Napolyon'un şapkası satışa çıktı

Fransa'nın geçmiş devlet adamlarından Napolyon Bonapart'ın savaşlarda taktığı 2 adet şapka, Fransa'nın Lyon şehrinde açık artırmayla satılacak.

Fransa'nın İngilizlere yenilmesiyle sonuçlanan Waterloo Savaşı'ndan kaldığı düşünülen şapka, Napolyon'un ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra bulundu. Derisindeki kuruluk ve çatlaklardan iyi korunmadığı anlaşılan şapka için, 30 bin ile 40 bin euro arasında değer biçildi.

KUNDUZ KÜRKÜNDEN ŞAPKA

Keçelenmiş, siyah kunduz kürkünden yapılan şapka, çift yönlü kullanılabiliyor. Önünde ve arkasında ünlü devlet adamının savaş esnasında farkedilmesini sağlıyor. İktidarda olduğu süre boyunca Napolyon, şapkalarını Fransız şapka üreticisi Popard'dan aldı. Napolyon Bonapart'ın iktidarda bulunduğu 15 yıl boyunca 120 şapka giydiği tahmin ediliyor.

DAHA ÖNCE DE SATILMIŞTI

Güney Kore tarım ve gıda devi Harim'e Napolyon'a ait bir başka şapkayı Monaco Kraliyet Ailesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 2 milyon euroya satın almıştı.

Öte yandan Napolyon'un taç giyme törenine özel hazırlanan 10 gram ağırlığındaki altından defne ağacı yaprağı da 2017'nin Kasım ayında 625 bin euroya satılmıştı.