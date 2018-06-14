Napolyon’un tavşanlarla imtihanı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tarih bize Napolyon'un en ilginç yenilgisini anlatıyor; yıl 1807, Temmuz ayı, Waterloo kasabası. Napolyon’un keyfi oldukça yerinde. Çünkü Napolyon, Rusya ile Fransa arasındaki Friedland Savaşı’nı kazanmış ve tam istediği koşullarda olan Tilsit Barış Antlaşmasını Rusya’ya imzalatmayı başarmıştı. Kazandığı bu büyük zaferi kutlamak isteyen Napolyon, herkesin eğleneceği büyük bir av partisi düzenlemek istiyordu ama kendisinin tavşanlara adeta bir marul olacağından haberi yoktu.

NAPOLYON’UN AV PARTİSİ

Tilsit Barış Antlaşması’nı görkemli bir şölenle kutlamak isteyen Napolyon, Başkonsolosu Alexandre Berthier’i görevlendirdi. Napolyon’un gözüne girmek isteyen Berthier de açık öğle yemeği düzenlemeye karar verdi. Birçok soylu ve üst düzey komutanında davet edildiği av partisindeki onur konukları ise tavşanlardı. Berthier kimi kaynaklara göre yüzlerce, kimi kaynaklara göre ise sayıları 3.000’i aşan tavşanı kafesler içinde İmparatorluk Sarayı’nın bahçesine getirmişti. Napolyon göğsünü gere gere gezmeye başladığında - kunduzlar ve silah taşıyıcıları eşliğinde - tavşanlar kafeslerinden serbest bırakıldı ve avlanmaya başladılar.

TAVŞANLAR ÇIĞRINDAN ÇIKTI

Tavşanlar olması gerekenden çok daha agresiflerdi. Garip şeyler oluyor, tavşanlar saldırganlaşıyordu. Napolyon başta bu tavşanların haline gülse de, saldırı devam ettikçe endişeleri arttı. Tavşanlar, imparatorun bacaklarını yuvarlayarak ceketine tırmanmaya başladılar. Napolyon, erkekleri sopayla yakalayıp onları kovalamayı denerken, binicilik mahsulüyle de boğmaya çalışıyordu. İşte Napolyon'un bu trajikomik savaşı böyle başlamıştı.

NAPOLYON’A SALDIRDILAR

Sayıca oldukça fazla olan tavşanların gazabına uğrayan Napolyon çareyi kaçmakta buldu. Yanındakiler tavşanları zapt edemediği için Napolyon’u oradan uzaklaştırmak en mantıklı seçenekti. Tarihçi David Chandler'a, “tavşan ordusu iki kanala bölünmüş, partinin yanlarına dolanıyor ve imparatorluk koçuna gidiyordu.” şeklinde anlatıyor.

TOPUKLARINA VURA VURA KAÇTI

Tavşanların saldırısı ancak saatler sonra durabildi. Partideki tüm davetlilerin kaçışması tavşanları korkutmuş ve uysallaştırmıştı. Napolyon ise çoktan topuklarına vura vura oradan kaçmış, partiyi terk etmişti . Avrupa’ya hâkim olan adam, anlaşılan tavşanlarla savaşmak için uygun değildi...