Nargile kafenin aslında hayvanat bahçesi olduğu anlaşıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bir aslanın nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp tepki görmesi üzerine İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sözkonusu yerde, incelemelerde bulundu.

İŞ YERİNDE BAŞKA HAYVANLARDA VAR

Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi.