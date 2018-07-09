taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.872
USD
4,5552
EURO
5,3638
ALTIN
184,67
PETR
77,6000

Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

Adapazarı'nda bulunan bir kafede, nargile kömürlerinin alev alması sonucu dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 09.07.2018 - 11:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adapazarı şehir merkezinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan kafede saat 22.00 sıralarında, nargile bölümünde bırakılan kömürler bir anda tutuştu. Yanan kömürden çıkan duman kısa sürede kafeyi tamamen sardı. Bu sırada kafede bulunan 8 kişi dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle kafenin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Ambulanslarda oksijen verilen 8 kişi, daha sonra kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

Olaydan sonra kafenin bulunduğu pasaj kapatılırken içeriye uzun süre kimse alınmadı.

Yangında kafenin nargile yapılan bölümünde ufak çapta hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi



Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi



Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi



Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi



Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi



Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

681
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

26
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

22
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

23
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

207
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

94
Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM