Nargile kömürleri tutuştu, 8 kişi dumandan zehirlendi

Adapazarı şehir merkezinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan kafede saat 22.00 sıralarında, nargile bölümünde bırakılan kömürler bir anda tutuştu. Yanan kömürden çıkan duman kısa sürede kafeyi tamamen sardı. Bu sırada kafede bulunan 8 kişi dumandan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle kafenin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Ambulanslarda oksijen verilen 8 kişi, daha sonra kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kafenin bulunduğu pasaj kapatılırken içeriye uzun süre kimse alınmadı.

Yangında kafenin nargile yapılan bölümünde ufak çapta hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.