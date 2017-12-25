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Narkotik köpeği Bady uyuşturucu buldu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Bady 30 kilo eroin yakalattı.

DHA | 25.12.2017 - 22:04..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurup arama yaptı.

30 KİLO ESRAR BULUNDU

Narkotik köpeği 'Bady'nin de katılımıyla yapılan aramada ön tampona gizlenmiş 4 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Ekipler, bir evde yaptıkları aramada ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik köpeği Bady uyuşturucu buldu

EV SAHİBİ ARANIYOR

Esrara el koyan ekipler, adresinde bulunamayan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik köpeği Bady uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği Bady uyuşturucu buldu

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