Narkotik köpeği Efes 81 kilo eroin yakalattı

Ankara'da bir tırın freni boşaldı ve virajda devrildi. Yokuş aşağı sürüklenen tır, tabela direğine çarparak durabildi.

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Türkiye Geminid'i izledi

Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) Göktaşı Yağmuru bu gece Türkiye'nin birçok noktasından büyük bir ilgiyle izlendi.