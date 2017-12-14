Narkotik köpeği Efes 81 kilo eroin yakalattı

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda narkotik polisi dedektör köpeği Efes, 160 paket halinde 81 kilo 920 gram eroin maddesi buldu.
EKİPLER ARALIKSIZ BİLGİ PEŞİNDE
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında Van’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi dün akşam saat 19:40’da Edremit ilçesi Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde uyuşturucu yüklü otomobili durdurdu.