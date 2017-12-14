taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.153
USD
3,8124
EURO
4,5161
ALTIN
154,04
PETR
62,8100

Narkotik köpeği Efes 81 kilo eroin yakalattı

Van'da narkotik polislerinin çıktığı uyuşturucu operasyonunda 81 kilo 920 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.12.2017 - 05:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda narkotik polisi dedektör köpeği Efes, 160 paket halinde 81 kilo 920 gram eroin maddesi buldu.

Narkotik köpeği Efes 81 kilo eroin yakalattı

EKİPLER ARALIKSIZ BİLGİ PEŞİNDE

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında Van’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi dün akşam saat 19:40’da Edremit ilçesi Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde uyuşturucu yüklü otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Efes 81 kilo eroin yakalattı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da tır devrildi: 1 ölü
Ankara'da bir tırın freni boşaldı ve virajda devrildi. Yokuş aşağı sürüklenen tır, tabela direğine çarparak durabildi.
Kuveyt, Filistin'de büyükelçilik açacak
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Nasır Muhammed es-Sabah, Filistin'de büyükelçilik açmak için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
İzmir'de bir mahkum koğuşu yaktı; 20 kişi tedavi altında
İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkum Fırat M., koğuştaki yatağını yaktı. Tutuklu Fırat M.'nin ikinci kez yangın çıkarttığı belirtildi.
Mobilya fabrikasındaki yangında çalışanları mahalleli kurtardı
Ümraniye'deki Organize Sanayi Sitesi içinde bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangında kimse yaralanmazken, çatı kül oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

2
Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

13
Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

14
Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

15
Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

8
Mecliste arbede çıktı

Mecliste arbede çıktı

32
Düzgün Russell'ın Yahudiler hakkındaki yazısını aktardı

Düzgün Russell'ın Yahudiler hakkındaki yazısını aktardı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM