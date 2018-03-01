Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.





NARKOTİK KÖPEKLERİ İÇİN KOLONYA VE PARFÜM DÖKMÜŞLER

Van’da polis ekipleri hafif ticari kamyonete narkotik köpeği ’Alfa’ ile birlikte düzenledikleri operasyonda 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpekleri kokuyu almaması için eroinlerin yerleştirildiği yere kolonya ve parfüm dökmeleri, narkotik köpeği hassas burun ’Alfa’ya takıldı.

Narkotik köpeği kolonyaya rağmen uyuşturucuyu buldu VİDEO









2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet Van-Başkale karayolu üzerinde bulun bir tesiste beklediğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla araç yakalandı. Narkotik dedektör köpeği ’Alfa’nın da yardımı hafif ticari kamyonette yapılan aramada tabanına zulalanmış 34 paket halinde 17 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.