Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik polislerince, ülke genelinde yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 15 bin 828 operasyonda gözaltına alınan 26 bin 938 şüpheliden 6 bin 797'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik polislerinin özellikle gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik operasyonları, hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yılın ilk 7 ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik 15 bin 828 operasyon düzenlendi.

6 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE

Ekiplerce yakalanan 26 bin 938 şüpheliden 6 bin 797'si, çıkarıldıkları mahkemece cezaevlerine gönderildi. Geçen yılın aynı döneminde ise polis ekiplerince düzenlenen 12 bin 675 operasyonda gözaltına alınan 21 bin 805 zanlıdan 3 bin 897'sinin tutuklandığı kayıtlara geçti.

BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yılbaşından bu yana narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 39 ton 321 kilo 623 gram esrar, 5 ton 307 kilo 797 gram eroin, 668 kilo 98 gram kokain, 224 kilo 874 gram metamfetamin, 205 kilo 226 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 179 kilo 349 gram afyon, 16 milyon 614 bin 841 captagon, 2 milyon 768 bin 909 kenevir bitkisi ve 314 bin 169 "scanc" (klonlanmış esrar) ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 27 ton 738 kilo 695 gram esrar, 3 ton 778 kilo 985 gram eroin, 552 kilo 902 gram kokain, 129 kilo 303 gram sentetik kannabinoid, 97 kilo 237 gram afyon, 87 kilo 586 gram metamfetamin, 6 milyon 868 bin 662 captagon, 1 milyon 334 bin 730 kenevir bitkisi ve 5 bin 142 "scanc"ın ele geçirildiği kayıtlarda yer aldı.