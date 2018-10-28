taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Narkotik polisine özel harekat eğitimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operasyonel birimlere, özel harekat timlerince taktik atış ve operasyon eğitimi verilmeye başlandı.

AA | 28.10.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın il genelinde görev yapan operasyonel birimlere taktik atış ve operasyon eğitimi verilmesi yönündeki talimatı üzerine, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan program kapsamında, ilk olarak sokakta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele eden narkotik timlerine 2 haftalık özel eğitim verildi.

40 KİŞİLİK EKİP KATILDI

AA ekibi tarafından görüntülenen eğitime, 40 personel katıldı.

Yaya ve hareket halindeki araçtan atış teknikleri, silah bilgisi ve kullanımı, araca yaklaşma ve durdurma, şüphelilerin güvenli şekilde araçtan indirilmesi ve aranması, zanlıların etkisiz hale getirilmesi, araç ve bina operasyonları ile bu sırada dikkat edilmesi gerekenler, hedef keşfi, pusudan kurtulma, saldırı anında araç terk etme ve karşılık verme şekilleri ile meskun mahal operasyonları gibi konularda uzman özel harekat personelince verilen eğitim 70 saat sürdü.

Eğitimin ardından kursiyerlerden isimsiz ve imzasız olarak faaliyet hakkındaki görüşlerini yazmaları istendi. Özel harekat eğitmenleri, kursiyerlerin, sonuçlardan memnun oldukları ve bu tip faaliyetlere katılmaktan mutluluk duyduklarını, personelin eğitim süresinin artırılması ve içeriğinin genişletilmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Narkotik polisine özel harekat eğitimi

Narkotik polisine özel harekat eğitimi VİDEO

OPERASYONEL BİRİMLERE EĞİTİM

Dönemsel olarak planlanan eğitimlerin belirli aralıklarla organize suçlar, kaçakçılık, asayiş ve terörle mücadele gibi operasyonel birimlere de verileceği öğrenildi.

Narkotik polisine özel harekat eğitimi

Narkotik polisine özel harekat eğitimi

Narkotik polisine özel harekat eğitimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

4’lü Suriye Zirvesi sonrası liderler yemekte buluştu

102
Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

24
Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

Mine Kırıkkanat'tan dindar insanları aşağılayan sözler

232
13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

13 başlıkta 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

84
Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

Trump: Sinagog saldırganı idam edilmeli

46
Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

Yolu olmayan tarlaya teleferikle ulaşım

9
Üsküdar'da rehine krizi: 1 yaralı

Üsküdar'da rehine krizi: 1 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM